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Гарріс набрала достатньо голосів, щоб стати кандидатом у президенти США, - AP

Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віце-президент США Камала Гарріс набрала достатньо голосів делегатів, щоб стати кандидатом у президенти США від Демократичної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Опитування делегатів, проведене виданням, показало, що Гарріс отримала підтримку 2538 делегатів, що значно перевищує 1976, необхідних для перемоги у першому турі. Жоден із делегатів, з якими зв'язувалося AP, не назвав жодного іншого кандидата.

Зокрема, голова демократичної партії штату Каліфорнія Расті Рікс заявив, що у вівторок 75-80% делегації штату перебували на телефонній нараді і одноголосно підтримали Гарріс.

"Я не чув, щоб хтось згадував чи закликав до якогось іншого кандидата. Сьогоднішнє голосування було знаменним", - сказав Хікс.

Також AP зазначає, що після виходу президента США Джо Байдена з перегонів, передвиборча кампанія Гарріс встановила новий 24-годинний рекорд із пожертвувань на пост президента. Мова йшла про 81 млн доларів за добу.

Водночас, видання не називає Камалу Гарріс новим передбачуваним кандидатом. Це пов'язано з тим, що делегати з'їзду все ще можуть вільно голосувати за кандидата на вибори на з'їзді в серпні або ж якщо демократи проведуть віртуальну перекличку перед цими зборами в Чикаго.

У своїй заяві Гарріс відреагувала на підрахунки AP заявивши, що вона вдячна Байдену та всім у Демократичній партії, хто вже виявив довіру.

"І я з нетерпінням чекаю на можливість донести нашу позицію безпосередньо до американського народу", - додала вона.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США від демократів буде висунутий до 7 серпня. Однак дату онлайн-голосування поки що не призначено.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Байден залишиться президентом США до закінчення свого терміну. Такою була відповідь глави держави деяким республіканцям, які після виходу Байдена з передвиборчих перегонів закликали його достроково піти у відставку.

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