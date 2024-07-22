Байден заявив, що залишиться президентом США до завершення свого терміну

Чинний президент США Джо Байден не піде достроково у відставку й залишатиметься президентом до завершення свого терміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Джо Байдена.

"Ми Сполучені Штати Америки - немає нічого, що ми не можемо зробити, якщо робимо це разом", - написав Байденн.

Він зазначив, що "ми просто повинні пам'ятати, хто ми є".

"Я присвятив своє президентство тому, щоб довести це, і я продовжуватиму це робити сьогодні, завтра та кожного дня, коли я маю честь бути вашим президентом", - наголосив американський лідер.