Харрис набрала достаточно голосов, чтобы стать кандидатом в президенты США, - AP

Опрос делегатов, проведенный изданием, показал, что Харрис получила поддержку 2538 делегатов, что значительно превышает 1976, необходимых для победы в первом туре. Ни один из делегатов, с которыми связывалось AP, не назвал ни одного другого кандидата.

В частности, председатель демократичной партии штата Калифорния Расти Рикс заявил, что во вторник 75-80% делегации штата находились на телефоном совещании и единогласно поддержали Харрис.

"Я не слышал, чтобы кто-то упоминал или призывал к какому-либо другому кандидату. Сегодняшнее голосование было знаменательным", - сказал Хикс.

Также AP отмечает, что после выхода президента США Джо Байдена из гонки, предвыборная кампания Харрис установила новый 24-часовой рекорд по пожертвованиям на пост президента. Речь шла о 81 млн долларов за сутки.

В то же время, издание не называет Камалу Харрис новым предполагаемым кандидатом. Это связано с тем, что делегаты съезда все еще могут свободно голосовать за кандидата по своему выборы на съезде в августе или если демократы проведут виртуальную перекличку перед этим собранием в Чикаго.

В своем заявлении Харрис отреагировала на подсчеты AP заявив, что она благодарна Байдену и всем в Демократической партии, кто уже оказал доверие.

"И я с нетерпением жду возможности донести нашу позицию непосредственно до американского народа", - добавила она.