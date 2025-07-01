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Харлан сделала громкое заявление: вернется ли чемпионка на дорожку?

Вторник 01 июля 2025 22:37
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Харлан сделала громкое заявление: вернется ли чемпионка на дорожку? Ольга Харлан в роли тренера (фото:facebook.com/fencing.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Шестикратный призер Олимпийских игр и рекордсменка Украины по количеству наград Ольга Харлан сообщила, планирует ли возобновить выступления на международной арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий фехтовальщицы для Ассоциации спортивных журналистов Украины.

Харлан пропустит еще один большой старт

Украинская саблистка не выступит на чемпионате мира по фехтованию 2025 года, который пройдет в Тбилиси с 22 по 30 июля.

Причиной стала задержка с возвращением к полноценным тренировкам после Олимпиады в Париже.

На Играх-2024 Харлан добыла две медали - "бронзу" в личных соревнованиях и "золото" в командной сабле, став самой титулованной олимпийкой в истории Украины.

В ее активе шесть олимпийских наград, что на одну больше, чем у легендарной пловчихи Яны Клочковой.

Тренер вместо спортсменки

После триумфа в Париже 34-летняя фехтовальщица появлялась на турнирах лишь эпизодически.

Она успела принять участие на этапе Гран-при в Орлеане, где вылетела на ранней стадии. А уже в мае попробовала себя в роли тренера женской сборной Украины на этапе Гран-при в Сеуле.

"Я была не только как наставница, а как часть команды, хотя и вне дорожки. Мы все вместе - и на соревнованиях, и за их пределами", - поделилась Харлан.

Харлан сделала громкое заявление: вернется ли чемпионка на дорожку?

Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова на церемонии АСЖУ Ukraine Best Athletes/Ukraine Sports Media Award (фото: facebook.com/fencing.ua)

Полноценное возвращение в новом сезоне

С июня Харлан постепенно возвращается к тренировочному процессу, однако пропустила не только мировое первенство, но и чемпионат Европы, где ранее становилась победительницей восемь раз и была действующим серебряным призером.

"Готовлюсь вернуться на дорожку. В моем случае это занимает два-три, а то и четыре месяца. Нужно тщательно подготовить тело, чтобы выйти на хороший уровень. Не хочу возвращаться без формы", - отметила фехтовальщица.

Федерация фехтования Украины подтвердила, что спортсменка отдыхает в этом сезоне, а первые официальные старты нового цикла - серия Сателлит - стартуют в сентябре.

Полноценное возвращение Харлан может состояться уже на Кубке мира в Оране (Алжир) 6-9 ноября 2025 года.

Ранее мы сообщали о доходах самой титулованной украинской олимпийки.

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