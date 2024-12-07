Харлан здивувала результатом, виступивши вперше після тріумфу на Олімпіаді

Олімпійська чемпіонка у фехтуванні Ольга Харлан повернулася до змагань. Українка виступила на етапі Гран-прі у французькому Орлеані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

Найтитулованіша українська олімпійка розпочала турнір з перемоги. Хоча в протистоянні з італійкою Алесією Ді Карло в першому колі їй було нелегко – 15:14.

Наступною суперницею стала Юлія Цеслар з Польщі. Поступаючись у протистоянні з рахунком – 11:13, українська шаблістка здійснила ривок та вирватись уперед – 14:13. Але здобути вирішальне переможне очко Харлан не змогла. Натомість, пропустивши дві атаки суперниці, вона поступилась (14:15) та завершила виступи вже у другому колі.

Для українки це були перші змагання після Олімпійських ігор-2024, де вона здобула індивідуальну "бронзу" та "золото" у командних змаганнях. Зазначимо, що минулого року Харлан на Гран-прі в Орлеані була другою. У фіналі вона програла француженці Манон Апіті-Брюне, яка згодом стала олімпійською чемпіонкою.