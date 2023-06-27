Харлан впевнено здобула "золото" на Європейських іграх-2023

Українська фехтувальник Ольга Харлан змогла перемогти на Європейських іграх-2023. Вона розгромила свою опонентку у фіналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Українка розпочала свій виступ на турнірі з 1/16 - там вона перемогла турецьку фехтувальницю Нісанур Ербіль з рахунком 15:10.

Два наступні раунди виявилися для Харлан більш складними - у суперники їй дісталися болгарка Йоана Ілієва та італійка Росселлі Грегоріо. Обидві зустрічі закінчились з рахунком 15:13.

Таким чином, пройшовши до півфіналу, наша співвітчизниця зустрілася з італійкою Елоізою Пассаро, яку здолала з рахунком 15:12.

У фіналі Харлан не залишила жодних шансів румунці Ілінці Пантіс - поєдинок завершився з рахунком 15:3. Таким чином українці вдалося вперше у кар'єрі виграти особисту нагороду на Європейських іграх.

Нагадаємо, раніше "золото" Європейських ігор виборола також і українська каратистка Анжеліка Терлюга. Вона у фіналі перемогла олімпійську чемпіонку з Болгарії.

Також ми писали, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук перемогла у потрійному стрибку на Європейських іграх-2023.