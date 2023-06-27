Харлан уверенно завоевала "золото" на Европейских играх-2023

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан смогла победить на Европейских играх-2023. Она разгромила свою оппонентку в финале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Украинка начала свое выступление на турнире с 1/16 - там она победила турецкую фехтовальщицу Нисанур Эрбиль со счетом 15:10.

Два следующих раунда оказались для Харлан более сложными - в соперники ей достались болгарка Йоана Илиева и итальянка Росселли Грегорио. Обе встречи закончились со счетом 15:13.

Таким образом, пройдя в полуфинал, наша соотечественница встретилась с итальянкой Элоизой Пассаро, которую она одолела со счетом 15:12.

В финале Харлан не оставила никаких шансов румынке Илинке Пантис - поединок завершился со счетом 15:3. Таким образом, украинке удалось впервые в карьере выиграть личную награду на Европейских играх.

Напомним, ранее "золото" Европейских игр завоевала также и украинская каратистка Анжелика Терлюга. Она в финале победила олимпийскую чемпионку из Болгарии.

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