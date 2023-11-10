UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Харлан виборола "срібло" на першому етапі Кубку світу з фехтування

Фото: українська шаблістка Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українська шаблістка Ольга Харлан виборола "срібло" на етапі Кубка світу з фехтування в Алжирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну федерацію фехтування України.

"Шаблістка Ольга Харлан - срібна призерка етапу Кубка світу в Алжирі! Вітаємо з неймовірним початком олімпійського сезону 2023/2024!", - повідомили в Національній федерації.

Після п'яти перемог у турнірній сітці олімпійська чемпіонка поступилася у фіналі француженці Сарі Бальцер.

Інцидент з Ольгою Харлан на ЧС-2023

Українка на старті першості планети впевнено здолала росіянку Смірнову (15:7). Утім, після поєдинку вона відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість поспілкувалася зі суперницею і покинула майданчик.

Проте, "нейтральна" спортсменка залишилася і вимагала дискваліфікувати Харлан. Судді її протест відхилили, тож досвідчена українка пройшла в наступний раунд. Однак, організатори змагань дискваліфікували Харлан за неповагу до опонентки з РФ.

Згодом Міжнародна федерація фехтування призупинила дискваліфікацію українки задля її участі в командних змаганнях. Там збірна України дійшла до півфіналу та досягла прогресу в рейтингу для кваліфікації на Олімпійські ігри.

Натомість МОК персонально запросив Харлан на змагання.

До слова, напередодні Терлюга зазнала скандальної поразки в 1/2 фіналу ЧС-2023 з карате.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортсмениспортзал