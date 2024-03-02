Харлан виборола "бронзу" на Кубку світу з фехтування на шаблях

Українська спортсменка Ольга Харлан виборола бронзову медаль на Кубку світу з фехтування на шаблях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Національного Олімпійського комітету України Вадима Гутцайта.

Гутцайт повідомив, що етап у Греції також є заліковим стартом до олімпійського рейтингу. Він є третім у цьому сезоні Кубка світу з фехтування на шаблях.

На старті турніру Харлан отримала три перемоги поспіль, перемігши француженку Келлі Люзиньє, далі Поліну Каспярович з Азербайджану та Магду Скарбонкевич з США.

"Медаль наша спортсменка виборола після перемоги в 1/4 фіналу проти двократної чемпіонки світу Місакі Емури з Японії (15:8)", - повідомив президент НОК.

Нагадаємо, на початку грудня Харлан змогла зійти на другу сходинку п’єдесталу пошани Гран-прі в Орлеані.

Перед цим українка також виборола "срібло" на першому етапі Кубку світу з фехтування.

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