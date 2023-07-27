Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді

32-річна українка на класі здолала "нейтральну" спортсменку з РФ (15:7). Утім, головні події розгорнулися після завершення сутички.

Смірнова підійшла до Харлан, щоб потиснути руку. Однак, українська фехтувальниця зупинила її, подякувала за поєдинок усно та покинула майданчик. Росіянка ж залишилася чекати, очікуючи на дискваліфікацію олімпійської чемпіонки Пекіна.

Вочевидь, Смірнова очікувала на те, що жест Харлан розцінять, як вияв неповаги до суперниці. Правилами фехтування за такий вчинок передбачена дискваліфікація спортсмена без врахування результатів сутички. Російська фехтувальниця понад 50 хвилин просиділа на майданчику, але її протест відхилили.

Отже, Харлан пройшла в наступне коло змагань. Там суперницею української фехтувальниці стане Йоана Ілієва з Болгарії.