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Харлан победила и "не проявила уважение" к фехтовальщице из РФ: судьбу украинки решили судьи

Фото: Ольга Харлан придержалась принципов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан одолела россиянку Анну Смирнову в первом раунде чемпионата мира, но могла получить дисквалификацию из-за отказа пожать руку сопернице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.

32-летняя украинка на классе одолела "нейтральную" спортсменку из РФ (15:7). Впрочем, главные события развернулись после завершения стычки.

Смирнова подошла к Харлану, чтобы пожать руку. Однако украинская фехтовальщица остановила ее, поблагодарила за поединок устно и покинула площадку. Россиянка же осталась ждать, ожидая дисквалификацию олимпийской чемпионки Пекина.

Очевидно, Смирнова ожидала того, что жест Харлан расценят, как проявление неуважения к сопернице. Правилами фехтования за такой поступок предусмотрена дисквалификация спортсмена без учета результатов стычки. Российская фехтовальщица более 50 минут просидела на площадке, но ее протест отклонили.

Итак, Харлан прошла в следующий круг соревнований. Там соперницей украинской фехтовальщицы станет Йоана Илиева из Болгарии.

К слову, накануне Минмолодежьспорта прекратило бойкот соревнований с участием РФ и Беларуси.

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Ольга Харлан