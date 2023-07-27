UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Харлан отримала покарання після "неповаги" до фехтувальниці з РФ

Фото: Ольга Харлан достроково покинула Мундіаль (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація фехтування (FIE) вирішила дискваліфікувати українку Ольгу Харлан після перемоги над російською спортсменкою Анною Смірновою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

FIE зарахувала українській фехтувальниці технічну поразку в наступному колі змагань. Її сутичка з болгаркою Ілієвою не відбулася.

Навпроти прізвища Харлан у списку учасників змагань на веб-порталі чемпіонату світу-2023 з'явилася позначка exclusion – виключення. За даними журналіста Марко Аркарі, організатори змагань дискваліфікували досвідчену українку. Раніше судді відхилили протест росіянки Смірнової щодо вияву Харлан неповаги до неї.

У першому колі змагань українська фехтувальниця впевнено здолала "нейтральну" спортсменку з РФ (15:7). Утім, після поєдинку Харлан відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість вона поспілкувалася зі Смірновою і покинула майданчик.

Оскільки вчинок українки могли розцінити як вияв неповаги, то росіянка залишилася чекати. Її команда подала протест, а фехтувальниця просиділа понад 50 хвилин в очікуванні вердикту. Однак, тоді судді вирішили не карати Харлан.

До слова, напередодні Мінмолодьспорту припинило бойкот змагань за участі РФ і Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга Харлан