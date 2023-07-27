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Харлан получила наказание после "неуважения" к фехтовальщице из РФ

Фото: Ольга Харлан досрочно покинула Мундиаль (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация фехтования (FIE) решила дисквалифицировать украинку Ольгу Харлан после победы над российской спортсменкой Анной Смирновой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

FIE засчитала украинской фехтовальщице техническое поражение в следующем круге соревнований. Ее схватка с болгаркой Илиевой не состоялась.

Напротив фамилии Харлан в списке участников соревнований на веб-портале чемпионата мира-2023 появилась отметка exclusion – исключение. По данным журналиста Марко Аркари, организаторы соревнований дисквалифицировали опытную украинку. Ранее судьи отклонили протест россиянки Смирновой по поводу проявления Харлан неуважения к ней.

В первом круге соревнований украинская фехтовальщица уверенно одолела "нейтральную" спортсменку из РФ (15:7). Впрочем, после поединка Харлан отказалась от традиционного ритуала – рукопожатия. Вместо этого она пообщалась со Смирновой и покинула площадку.

Поскольку поступок украинки могли расценить как проявление неуважения, россиянка осталась ждать. Ее команда подала протест, а фехтовальщица просидела более 50 минут в ожидании вердикта. Однако тогда судьи решили не наказывать Харлан.

К слову, накануне Минмолодежьспорта прекратило бойкот соревнований с участием РФ и Беларуси.

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Ольга Харлан