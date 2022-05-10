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По Харькову впервые с начала войны не летят снаряды, - Терехов

Новина українською →
Харьков, Вторник 10 мая 2022 20:23
По Харькову впервые с начала войны не летят снаряды, - Терехов Фото: Игорь Терехов (facebook.com/ihor.terekhov)
Автор: Антон Федорцив

Российские снаряды 10 мая не летят в Харьков впервые с начала развязанной РФ полномасштабной войны. Информацию подтвердил мэр Игорь Терехов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Терехов в эфире подтвердил, что впервые по Харькову не летят снаряды, которыми российская армия обстреливала город с начала вторжения. Для оценки ситуации безопасности, по его мнению, еще потребуется время.

"Тем не менее, еще несколько дней, я бы хотел, чтобы уже сегодня люди строили планы, бизнес строил планы возвращения в Харьков", – заявил городской голова.

Ранее Силы обороны Украины освободили четыре населенных пункта вблизи Харькова. Именно отодвижение украинскими войсками армии РФ от города уменьшило количество обстрелов.

К слову, Россия перебросила мобилизованных из "ЛДНР" под Харьков.

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Харьков Игорь Терехов Война России против Украины
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