По Харкову вперше з початку війни не летять снаряди, - Терехов

Російські снаряди 10 травня не летять на Харків вперше від початку розв'язаної РФ повномасштабної війни. Інформацію підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телемарафон UAразом .

Терехов в ефірі підтвердив, що вперше по Харкову не летять снаряди, якими російська армія обстрілювала місто з початку вторгнення. Для оцінки безпекової ситуації, на його думку, ще потрібен час.

"Тим не менше, ще кілька днів, я б хотів, щоб вже сьогодні люди будували плани, бізнес будував плани щодо повернення до Харкова", – заявив міський голова.

Раніше Сили оборони України звільнили чотири населені пункти поблизу Харкова. Саме відсування українськими військами армії РФ від міста зменшило кількість обстрілів.