По Харкову вперше з початку війни не летять снаряди, - Терехов
Російські снаряди 10 травня не летять на Харків вперше від початку розв'язаної РФ повномасштабної війни. Інформацію підтвердив міський голова Ігор Терехов.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.
Терехов в ефірі підтвердив, що вперше по Харкову не летять снаряди, якими російська армія обстрілювала місто з початку вторгнення. Для оцінки безпекової ситуації, на його думку, ще потрібен час.
"Тим не менше, ще кілька днів, я б хотів, щоб вже сьогодні люди будували плани, бізнес будував плани щодо повернення до Харкова", – заявив міський голова.
Раніше Сили оборони України звільнили чотири населені пункти поблизу Харкова. Саме відсування українськими військами армії РФ від міста зменшило кількість обстрілів.
До слова, Росія перекинула мобілізованих із "ЛДНР" під Харків.
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