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Харьковскую область внесли в "красную" зону карантина

Автор: Игорь Литвиненко

Харьковскую область внесли в "красную" зону карантина. С воскресенья, 11 апреля, в регионе будут действовать максимальные карантинные ограничения.

Соответствующее решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Такое решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

"Установить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области, и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Отметим, в "красной" зоне запрещается работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Также ограничивается посещение учебных заведений. Кроме того, местные власти могут самостоятельно ограничивать работу транспорта.

Напомним, днями в Харьковской облгосадминистрации заявили, что область находится на пороге "красной" зоны карантина. При этом в ОГА отметили, что ситуация в области продолжит ухудшаться.

Как писало РБК-Украина, в Харькове с 10 апреля ужесточают карантин.

Также сообщалось, что в Харькове не планируют закрывать метро в случае перехода в "красную" зону.

Отметим, сегодня в "красную" зону карантина вошли более половины всех регионов Украины.

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Новости Украины ХарьковCOVID-19КарантинКоронавирус
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