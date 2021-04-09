Харьковскую область внесли в "красную" зону карантина. С воскресенья, 11 апреля, в регионе будут действовать максимальные карантинные ограничения.
Соответствующее решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
Такое решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.
"Установить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области, и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.
Отметим, в "красной" зоне запрещается работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Также ограничивается посещение учебных заведений. Кроме того, местные власти могут самостоятельно ограничивать работу транспорта.
Напомним, днями в Харьковской облгосадминистрации заявили, что область находится на пороге "красной" зоны карантина. При этом в ОГА отметили, что ситуация в области продолжит ухудшаться.
Как писало РБК-Украина, в Харькове с 10 апреля ужесточают карантин.
Также сообщалось, что в Харькове не планируют закрывать метро в случае перехода в "красную" зону.
Отметим, сегодня в "красную" зону карантина вошли более половины всех регионов Украины.