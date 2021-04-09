Харківську область внесли в "червону" зону карантину

Таке рішення було прийнято через погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні.

"Встановити з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області, та застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, з 00:00 11 квітня Харківська область перейде в "червону" зону карантину.

Відзначимо, в "червоній" зоні забороняється робота ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи. Також обмежується відвідування навчальних закладів. Крім того, місцева влада може самостійно обмежувати роботу транспорту.