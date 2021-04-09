RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Харківську область внесли в "червону" зону карантину

Автор: Ігор Литвиненко

Харківську область внесли в "червону" зону карантину. З неділі, 11 квітня, в регіоні діятимуть максимальні карантинні обмеження.

Відповідне рішення ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Таке рішення було прийнято через погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні.

"Встановити з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області, та застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, з 00:00 11 квітня Харківська область перейде в "червону" зону карантину.

Відзначимо, в "червоній" зоні забороняється робота ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи. Також обмежується відвідування навчальних закладів. Крім того, місцева влада може самостійно обмежувати роботу транспорту.

Нагадаємо, днями в Харківської облдержадміністрації заявили, що область знаходиться на порозі "червоної" зони карантину. При цьому в ОДА зазначили, що ситуація в області продовжить погіршуватися.

Як повідомляло РБК-Україна, у Харкові з 10 квітня посилюють карантин.

Також повідомлялося, що в Харкові не планують закривати метро в разі переходу в "червону" зону.

Нагадаємо, сьогодні в "червону" зону карантину увійшли більш ніж половина всіх регіонів України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ХарківCOVID-19КарантинКоронавірус
Читайте також
Найбільша кількість з початку пандемії: у Києві за добу на COVID захворіли 62 медики
В Україні другий день поспіль більше 19 тисяч нових COVID-випадків
Прогноз погоди