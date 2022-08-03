"Сегодня, около девяти утра, в одном из районов Харьковской области, местные жители услышали взрывы, и сообщили об этом в полицию. На месте происшествия полицейскими были найдены обломки, похожие на фрагменты ракеты комплекса С300. Отработало наше ПВО! К сожалению, обломки упали в поле и немного повредили подсолнухи", - написал он.

Фото: над Харьковской областью сбили российскую ракету (facebook.com)

Напомним, сегодня российские войска под утро снова выпустили по Харькову зенитные ракеты С-300. "Прилеты" зафиксировали в Холодногорском и Новобаварском районе.

Также в Харьковской ОВА сегодня ответили на угрозы россиян о возможном повторном наступлении на Харьков.

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