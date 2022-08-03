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Над Харківською областю збили російську ракету

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Харківська область, Середа 03 серпня 2022 12:34
Над Харківською областю збили російську ракету Фото: над Харківською областю збили російську ракету (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Сили ППО сьогодні збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на полі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова в Facebook.

"Сьогодні, близько дев'ятої ранку, в одному з районів Харківської області, місцеві жителі почули вибухи, та повідомили про це в поліцію. На місці пригоди поліцейськими було знайдено уламки, схожі на фрагменти ракети комплексу С300. Відпрацювало наша ППО! На жаль, уламки впали в поле та трохи пошкодили соняшники", - написав він.

Фото: над Харківською областю збили російську ракету (facebook.com)

Нагадаємо, сьогодні російські війська під ранок знову випустили по Харкову зенітні ракети С-300. "Прильоти" зафіксували в Холодногірському та Новобаварському районі.

Також в Харківській ОВА сьогодні відповіли на погрози росіян щодо можливого повторного наступу на Харків.

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