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В Харьковской области злоумышленники подорвали банкомат и украли деньги

Автор: Роман Тверденко

В Харьковской области злоумышленники подорвали банкомат. После этого они украли оттуда кассеты с деньгами.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

По данным следствия, неизвестные заложили самодельное взрывное устройство в шатр выдачи купюр и завладели кассетами с деньгами. Инцидент произошел в ночью на 18 марта в поселке Ковшаровка Купянского района.

Сумма, которой они завладели, пока неизвестна. Пострадавших нет.

Правоохранители обнаружили на месте происшествия поврежденный банкомат. Установлено, что преступники навесной замок и проникли в отделение банкомата.

Открыто уголовное дела по ч.4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

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