У Харківській області зловмисники підірвали банкомат і викрали гроші

За даними слідства, невідомі заклали саморобний вибуховий пристрій у шатр видачі купюр і заволоділи касетами з грошима. Інцидент стався у ніч на 18 березня в селищі Ковшарівка Куп'янського району.

Сума, якою вони заволоділи, поки невідома. Постраждалих немає.

Правоохоронці виявили на місці події пошкоджений банкомат. Встановлено, що злочинці навісний замок і проникли у відділення банкомату.

Відкрито кримінальну справи за ч. 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).