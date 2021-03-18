У Харківській області зловмисники підірвали банкомат і викрали гроші

В Харківській області зловмисники підірвали банкомат. Після цього вони вкрали звідти касети з грошима.
Про це повідомляє пресс-служба Національної поліції в Харківській області.
За даними слідства, невідомі заклали саморобний вибуховий пристрій у шатр видачі купюр і заволоділи касетами з грошима. Інцидент стався у ніч на 18 березня в селищі Ковшарівка Куп'янського району.
Сума, якою вони заволоділи, поки невідома. Постраждалих немає.
Правоохоронці виявили на місці події пошкоджений банкомат. Встановлено, що злочинці навісний замок і проникли у відділення банкомату.
Відкрито кримінальну справи за ч. 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).
У листопаді повідомлялося, що у Львові затримали угрупування, яка крала гроші з офісів і банкоматів. Всього зафіксовано щонайменше вісім епізодів крадіжок.
Також повідомлялося, що в Охтирці (Сумська область) правоохоронці затримали двох підозрюваних у підриві банкоматів в регіонах України та викраденні з них готівкових. Ними виявилися раніше судимий 31-річний чоловік та 17-річна дівчина з Харківської області.