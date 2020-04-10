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В Харьковской области женщина подорвалась на огороде

Новости » Происшествия     10.04.2020 - 18:29
В Харьковской области женщина подорвалась на огороде
Фото: место инцидента (hk.npu.gov.ua)

Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными травмами

В Харьковской области 71-летняя жительница села Новоселовка подорвалась на своем огороде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что инцидент произошел утром 10 апреля. На месте полиция установила, что жительница села на огороде тяпкой задела неизвестный предмет, после чего произошел взрыв. Пенсионерку с многочисленными травмами доставили в больницу.

"Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины… Полиция устанавливает происхождение взрывоопасного предмета и лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове неизвестные подорвали банкомат, в результате инцидента пострадавших не было.

По данным ОБСЕ, с начала года на Донбассе на минах подорвались 12 мирных жителей. С 2017 года миссия зафиксировала около 300 жертв среди гражданского населения от срабатывания мин и боеприпасов.

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