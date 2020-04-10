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У Харківській області жінка підірвалася на городі

Новини » Надзвичайні події     10.04.2020 - 18:29
У Харківській області жінка підірвалася на городі
Фото: місце інциденту (hk.npu.gov.ua)

Постраждалу доставили в лікарню з численними травмами

В Харківській області 71-річна мешканка села Новоселівка підірвалася на своєму городі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що інцидент стався вранці 10 квітня. На місці поліція встановила, що мешканка села сапкою на городі зачепила невідомий предмет, після чого стався вибух. Пенсіонерку з численними травмами доставили в лікарню.

"Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України... Поліція встановлює походження вибухонебезпечного предмета та осіб, причетних до злочину", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові невідомі підірвали банкомат, в результаті інциденту постраждалих не було.

За даними ОБСЄ, з початку року на Донбасі на мінах підірвалися 12 мирних жителів. З 2017 року місія зафіксувала близько 300 жертв серед цивільного населення від спрацювання мін і боєприпасів.

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