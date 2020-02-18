ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харьковской области зафиксировали вспышку гепатита А

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 21:17
В Харьковской области зафиксировали вспышку гепатита А
Иллюстративное фото (Pixabay)

Вирусом заразились четыре школьника

В Харьковской области врачи диагностировали 4 случая острого вирусного гепатита "А" среди школьников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Сообщается, что вирусом заболели ученики школы №1 в селе Боровая.

"По состоянию на 18.02.2020 у всех больных диагноз подтвержден лабораторно. Все заболевшие госпитализированы - 1 больной к КНП ХОР "Областная детская инфекционная клиническая больница" и 3 больных в инфекционное отделение КНП "Боровская центральная районная больница", состояние их удовлетворительное, они получают соответствующее лечение", - говорится в сообщении.

Местная власть вместе с представителями медицинских учреждений начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить причины возникновения вспышки гепатита.

Напомним, ранее в Харьковской области гепатитом "А" заболели 9 человек. При опросе больных установили, что 7 из них - родственники, все контактировали в домашних условиях.

Также РБК-Украина писало, что в конце 2019 года в Чернигове гепатитом "А" заболел 41 человек. По факту массового заболевания полиция открыла уголовное производство. Вероятным источником гепатита тогда назвали работницу пищеблока учебного заведения, где произошла вспышка.

В Харьковской области в результате ДТП погибли 5 человек В Харькове госпитализировали студентов из Китая с подозрением на коронавирус
Новости Украины Харьков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь