ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харківській області зафіксували спалах гепатиту А

Новини » Надзвичайні події     18.02.2020 - 21:17
У Харківській області зафіксували спалах гепатиту А
Ілюстративне фото (Pixabay)

Вірусом інфікувалися чотири школярі

У Харківській області лікарі діагностували 4 випадки гострого вірусного гепатиту "А" серед школярів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що вірусом захворіли учні школи №1 у селі Борова.

"Станом на 18.02.2020 у всіх хворих діагноз підтверджено лабораторно. Всі захворілі госпіталізовані - 1 хворий до КНП ХОР "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня" та 3 хворих до інфекційного відділення КНП "Борівська центральна районна лікарня", стан їх задовільний, отримують відповідне лікування", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада разом з представниками медичних закладів почали епідеміологічне розслідування, аби встановити причини виникнення спалаху гепатиту.

Нагадаємо, раніше у Харківській області гепатитом "А" захворіли 9 людей. При опитуванні хворих встановили, що 7 з них - родичі, всі контактували в домашніх умовах.

Також РБК-Україна писало, що у кінці 2019 року у Чернігові гепатитом "А" захворіла 41 людина. За фактом масового захворювання поліція відкрила кримінальне провадження. Ймовірним джерелом гепатиту тоді назвали працівницю харчового блоку навчального закладу, де стався спалах.

У Харківській області в результаті ДТП загинули 5 людей У Харкові госпіталізували студентів із Китаю з підозрою на коронавірус
Новини України Харків
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся