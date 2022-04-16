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В Харьковской области задержали супругов коллаборантов, которые публично призвали поддержать РФ

В Харьковской области задержали супругов коллаборантов (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Татьяна Самарук

В Харьковской области супруги коллаборанты публично призывали поддерживать действия страны-агрессора. Сейчас СБУ уже сообщило им о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Правоохранители установили, что муж и жена из села Староверовка Красноградского района сняли видео с публичными призывами к поддержке действий и решений России в Украине. После этого женщина выложила видеоролик в соцсети.

Также впоследствии она разместила еще одно видео, в котором призвала к активному сотрудничеству с Россией.

Сейчас супругам коллаборантов сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области задержали мужчину, который направил снаряды оккупантов на центр гумпомощи.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 52-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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