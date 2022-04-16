В Харьковской области задержали супругов коллаборантов, которые публично призвали поддержать РФ

В Харьковской области супруги коллаборанты публично призывали поддерживать действия страны-агрессора. Сейчас СБУ уже сообщило им о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Правоохранители установили, что муж и жена из села Староверовка Красноградского района сняли видео с публичными призывами к поддержке действий и решений России в Украине. После этого женщина выложила видеоролик в соцсети.
Также впоследствии она разместила еще одно видео, в котором призвала к активному сотрудничеству с Россией.
Сейчас супругам коллаборантов сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.
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