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У Харківській області затримали подружжя колаборантів, які публічно закликали підтримати РФ

У Харківській області затримали подружжя колаборантів (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Тетяна Самарук

У Харківській області подружжя колаборантів публічно закликало підтримувати дії країни-агресорки. Наразі СБУ вже повідомило їм про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Правоохоронці встановили, що чоловік та дружина з села Старовірівка Красноградського району зняли відео з публічними закликами до підтримки дій та рішень Росії в Україні. Після цього жінка виклала відеоролик у соцмережі.

Також згодом вона розмістила ще одне відео, в якому закликала до активної співпраці з Росією.

Наразі подружжю колаборантів повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області затримали чоловіка, який направив снаряди окупантів на центр гумдопомоги.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 52-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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