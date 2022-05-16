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У Харківській області затримали прихильника "руського міра", який здавав позиції ЗСУ

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Понеділок 16 травня 2022 05:57
У Харківській області затримали прихильника "руського міра", який здавав позиції ЗСУ Фото: СБУ затримала чоловіка за співпрацю з окупантами (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

СБУ затримала в Харківській області прихильника "руського міра", який співпрацював з окупантами і здавав позиції ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Управління СБУ в Харківській області.

"Встановлено, що фігурант провадження за допомогою соціальних мереж передавав представнику РФ інформацію про переміщення, рух і розташування техніки, і особовий склад Збройних Сил України і сил Територіальної оборони. Надалі інформацію надавали співробітникам ФСБ РФ", - йдеться в повідомленні.

При цьому житель Чугуївського району зізнається, що вже давно відчуває себе "російською людиною" і ще з початку вторгнення Росії мав гостре бажання допомогти окупаційним військам досягти своїх цілей.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.2 ст. 114-2 (за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україні, рух, переміщення або розміщення ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану) КК України.

Нагадаємо, посадовій особі Укрзалізниці заочно повідомили про підозру. Чоловік допомагав відновити сполучення між тимчасово окупованими територіями Донецької області та Росією.

Ми також писали про те, що новому "меру" Каховки оголосили підозру за держзраду і колабораціонізм.

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