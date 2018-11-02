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У Харківській області затримали шахраїв, які виманили у українців 350 тис. гривень

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 15:50
Ілюстративне фото (flickr.com/ssu)
Ілюстративне фото (flickr.com/ssu)

Зловмисники діяли під виглядом працівників банків

У Харківській області правоохоронці затримали шахраїв, які виманили у громадян 350 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, внаслідок шахрайських дій постраждали близько 70 громадян з різних регіонів України.  

Повідомляється, що зловмисники, діючи за попередньою змовою, надсилали жертві неправдиве SMS-повідомлення про нібито блокування банківської картки і вказували номер телефону "працівника служби безпеки банку", який допоможе вирішити вказану проблему.

"Довірливі громадяни телефонували по вказаному номеру. В ході розмови вони повідомляли шахраям дані по своїм банківським картам, які були необхідні злодіям для безготівкового переведення грошових коштів. Отримавши необхідну інформацію, зловмисники знімали гроші з картки потерпілого, які потім перераховували на банківську карту іншого банку", - повідомили у поліції.

Як зазначається, зловмисниками виявились мешканці Лозової - раніше не судимі 30-річна жінка та 25-річний чоловік. Наразі їх затримано та повідомлено про підозру за  ч.3 ст.190 (шахрайство) та ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що група в'язнів з так званої "Луганської народної республіки" ("ЛНР") виманила у українців 2,7 млн гривень

Додамо, раніше повідомлялося, що у Львівській області арештували працівницю банку, яка привласнила 4 млн гривень.

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