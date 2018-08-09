Во Львовской области арестовали работницу банка, которая присвоила 4 млн гривен

В 2017 году работница банка присвоила 75,4 тысяч долларов и 56,6 тысяч евро

Суд в Львовской области арестовал руководительницу районного отделения одного из банков, которая присвоила деньги вкладчиков в сумме 4 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Как установили правоохранители, в течение 2017 года 51-летняя сотрудница банка получила от клиентов деньги для внесения на счет и заключения договоров банковского вклада. Когда же клиенты обратились в банк, обнаружили, что никаких счетов открыто не было.

"Деньги на срочные вклады не поступали, поскольку женщина не вносила их в кассу банковского учреждения. В ходе уголовного производства оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции задокументировали факты завладения средствами граждан. В частности, работница банка присвоила 75,4 тысяч долларов и 56,6 тысяч евро", - отметили в полиции.

Согласно курсу Нацбанка на время совершения преступлений, сумма составила четыре миллиона гривен. По факту присвоения денег вкладчиков полицией были возбуждены уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.5 ст.191 - присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере

ч.4 ст.190 - мошенничество

ч.1 ст.366 - служебный подлог.

На сегодня Галицким районным судом Львова работнице банка избрана мера пресечения в виде ареста с залогом в размере 6 миллионов 864,4 тыс. гривен. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Днепре прокуратура в четверг, 9 августа, задержала государственного исполнителя во время получения взятки в размере 1500 долларов.