У Харківській області з початку року затримали контрабанди на понад 13,6 млн гривень

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Часто виявляють контрабанду старовинних речей та тютюну

Прикордонники зафіксували понад 130 випадків незаконного переміщення товарів на загальну суму понад 13,6 млн гривень з початку року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Воночас у 2017 році було зафіксовано 125 спроб контрабанди на майже 10 млн гривень.

Повідомляється, що майже щотижня прикордонники запобігають незаконному вивезенню з України старовинних речей. Це, наприклад, монети, ікони, книги, нагороди, ювелірні вироби, колекції марок. Зокрема, на пункті пропуску "Гоптівка" було затримано чоловіка, який намагався вивезти до Росії 70 орденів та медалей часів Другої світової війни, захованих у протезах.

Крім того, часто намагаються незаконно перемістити через кордон партії тютюну, продуктів харчування, косметики та інших товарів народного споживання.

"Громадянка України намагалась перемістити через держрубіж 49 смартфонів Apple, заховавши їх під спідницею. Для цього вона пошила великі спеціальні кишені, в які й запакувала коштовний товар", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала контрабанду алкоголю і сигарет в Одесі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Закарпатській області прикордонники виявили 6 тис. пачок контрабандних сигарет. Перевіряючи прилеглу територію, охоронці кордону знайшли 12 пакунків із тютюновими виробами.