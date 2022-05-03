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В Харьковской области ВСУ вместе с пограничниками ликвидировали группу оккупантов

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Харьков, Вторник 03 мая 2022 17:23
В Харьковской области ВСУ вместе с пограничниками ликвидировали группу оккупантов Фото: в Харьковской области ликвидирована группа оккупанов (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Харьковской области пограничники помогли украинским военным обезвредить группу оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Во время ведения наблюдения в районе одного из населенных пунктов охранники границы обнаружили приближение группы рашистов", - говорится в сообщении.

Затягивать пограничники не стали, и передали координаты расположения вражеского подразделения украинским военным. Пока российские оккупанты начинали оборудовать свои позиции, ВСУ уже ждали удобного времени, чтобы нанести удар.

"Вскоре на оккупантов посыпались мины", - добавляют в пресс-службе.

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