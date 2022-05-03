В Харківській області ЗСУ спільно з прикордонниками ліквідували групу окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Під час ведення спостереження в районі одного з населених пунктів охоронці кордону виявили наближення групи рашистів", - йдеться в повідомленні.

Зволікати прикордонники не стали, та передали координати розташування ворожого підрозділу українським військовим. Поки російські окупанти розпочинали обладнувати свої позиції, ЗСУ вже чекали слушного часу, щоб завдати удар.

"Невдовзі на окупантів посипалися міни", - додають в прес-службі.