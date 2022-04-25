В Харьковской области ВСУ уничтожили российский бомбардировщик

В Харьковской области украинские военные обезвредили всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушного командования "Восток".
"По предварительным данным противовоздушная оборона Воздушных Сил обезвредила всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34. Бьем оккупанта! Держим строй! Слава Украине!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 21 апреля в зоне ООС на Донбассе военные ВСУ отразили 10 атак врага и уничтожили 6 танков оккупантов.
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