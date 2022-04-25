У Харківській області ЗСУ знищили російський бомбардувальник

В Харківській області українські військові знешкодили всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряного командування "Схід".
"За попередніми даними протиповітряна оборона Повітряних Сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34. Б'ємо окупанта! Тримаємо стрій! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що 21 квітня в зоні ООС на Донбасі військові ЗСУ відбили 10 атак ворога і знищили 6 танків окупантів.
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