В Харьковской области ВСУ теснят врага на Дергачевском и Роганском направлениях

Сообщается, что оккупанты выпускают снаряды из артиллерии, минометов, реактивной системы залпового огня. Все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, не позволяя вернуться к нормальной жизни.

Также ВСУ постепенно выгоняют врага, в частности по Дергачевскому, Роганскому направлениям. Отмечается, что в Харьковском районе ПВО сбила российский истребитель.

По словам Синегубова, после этого активность авиации над областью резко уменьшилась.

Кроме того, самой критической точкой остается изюм, там продолжаются бои.

В Минобороны сообщили, что украинские военные сейчас освободили село Малую Рогань от оккупантов.

"Разрушены дома, разбиты дороги, заминированы "подарки", брошена вражеская техника, расстреляны гражданские машины - так выглядит село вблизи Харькова", - говорится в сообщении.