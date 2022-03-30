В Харьковской области ВСУ теснят врага на Дергачевском и Роганском направлениях

В Харьковской области враг хаотично продолжает обстреливать районы. Также ВСУ постепенно выгоняют врага на Дергачевском и Роганском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Сообщается, что оккупанты выпускают снаряды из артиллерии, минометов, реактивной системы залпового огня. Все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, не позволяя вернуться к нормальной жизни.
Также ВСУ постепенно выгоняют врага, в частности по Дергачевскому, Роганскому направлениям. Отмечается, что в Харьковском районе ПВО сбила российский истребитель.
По словам Синегубова, после этого активность авиации над областью резко уменьшилась.
Кроме того, самой критической точкой остается изюм, там продолжаются бои.
В Минобороны сообщили, что украинские военные сейчас освободили село Малую Рогань от оккупантов.
"Разрушены дома, разбиты дороги, заминированы "подарки", брошена вражеская техника, расстреляны гражданские машины - так выглядит село вблизи Харькова", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что российские войска обстреляли аэропорт Харькова и супермаркет METRO.
Также мы писали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ.
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