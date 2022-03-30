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В Харьковской области ВСУ теснят врага на Дергачевском и Роганском направлениях

ВСУ теснят врага из Харьковской области (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Харьковской области враг хаотично продолжает обстреливать районы. Также ВСУ постепенно выгоняют врага на Дергачевском и Роганском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Сообщается, что оккупанты выпускают снаряды из артиллерии, минометов, реактивной системы залпового огня. Все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, не позволяя вернуться к нормальной жизни.

Также ВСУ постепенно выгоняют врага, в частности по Дергачевскому, Роганскому направлениям. Отмечается, что в Харьковском районе ПВО сбила российский истребитель.

По словам Синегубова, после этого активность авиации над областью резко уменьшилась.

Кроме того, самой критической точкой остается изюм, там продолжаются бои.

В Минобороны сообщили, что украинские военные сейчас освободили село Малую Рогань от оккупантов.

"Разрушены дома, разбиты дороги, заминированы "подарки", брошена вражеская техника, расстреляны гражданские машины - так выглядит село вблизи Харькова", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что российские войска обстреляли аэропорт Харькова и супермаркет METRO.

Также мы писали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ.

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