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У Харківській області ЗСУ тіснять ворога на Дергачівському та Роганському напрямках

ЗСУ тіснять ворога з Харківської області (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Харківській області ворог хаотично продовжує обстрілювати райони. Також ЗСУ поступово виганяють ворога на Дергачівському та Роганському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що окупанти випускають снаряди з артилерії, мінометів, реактивної системи залпового вогню. Все для того, аби дестабілізувати ситуацію, не дозволяючи повернутися до нормального життя.

Також ЗСУ поступово виганяють ворога, зокрема по Дергачівському, Роганському напрямках. Зазначається, що у Харківському районі ППО збила російський винищувач.

За словами Синєгубова, після цього активність авіації над областю різко зменшилася.

Окрім того, найкритичнішою точкою залишається Ізюм, там тривають бої.

У Міноборони повідомили, що українські військові зараз звільнили село Малу Рогань від окупантів.

"Зруйновані домівки, розбиті дороги, заміновані "подарунки", кинута ворожа техніка, розстріляні цивільні машини - так виглядає село поблизу Харкова", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що російські війська обстріляли аеропорт Харкова і супермаркет METRO.

Також ми писали, що на Харківщині російський гелікоптер обстріляв війська РФ.

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