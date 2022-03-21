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В Харківській області ЗСУ збили ворожий винищувач та два безпілотника

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Харківська область, Понеділок 21 березня 2022 15:52
В Харківській області ЗСУ збили ворожий винищувач та два безпілотника Фото: ЗСУ збили російський винищувач під Чугуєвом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Збройні сили України збили російський літак поблизу Чугуєва Харківської області. Також українським військовим вдалось знищити два ворожих безпілотника "Орлан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвом збили винищувач російського противника. Після загорання на низькій висоті - той упав зі сторони Російської Федерації", - зазначив голова області.

Крім того, на тимчасово окупованій території мобільна група ЗСУ знешкодила два російських безпілотних апарати "Орлан".

"Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони вже кілька днів над Харковом не фіксуємо авіації російського ворога", - додав Синєгубов.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські захисники ліквідували ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3".

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