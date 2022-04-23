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В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта

Фото: ВСУ освободили три населенных пункта Харьковской области (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

В пятницу, 22 апреля, украинские военные пошли в контрнаступление в Харьковской области. ВСУ освободили от российских оккупантов три населенных пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Имеем хорошие новости с передовой. Наши ВСУ осуществили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага", - отметил руководитель области.

В течение дня продолжались бои, но украинские военные смогли выбить российских захватчиков и закрепиться на позициях. Таким образом удалось освободить села Безруки, Слатино и Прудянка Дергачевского района.

Кроме того, Синегубов сообщил, что за минувшие сутки оккупанты 56 раз обстреляли Харьков. В результате два человека погибли, 19 ранены.

Сложная ситуация остается на изюмском направлении, однако украинские защитники продолжают держать оборонительные рубежи.

Напомним, оккупанты за минувшие сутки 12 раз обстреляли Луганскую область. В Попасной погибли два человека.

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