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У Харківській області ЗСУ звільнили три населених пункти

Фото: ЗСУ звільнили три населених пункти Харківської області (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

У п'ятницю, 22 квітня, українські військові пішли в контрнаступ у Харківській області. ЗСУ звільнили від російських окупантів три населених пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога", - зазначив керівник області.

Протягом дня тривали бої, але українські військові змогли вибити російських загарбників та закріпитися на позиціях. Таким чином вдалося звільнити села Безруки, Слатіне і Прудянка Дергачівського району.

Крім того, Синєгубов повідомив, що за минулу добу окупанти 56 разів обстріляли Харків. В результаті дві людини загинули, 19 поранені.

Складна ситуація залишається на ізюмському напрямку, проте українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі.

Нагадаємо, окупанти за минулу добу 12 разів обстріляли Луганську область. У Попасній загинули дві людини.

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