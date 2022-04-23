У Харківській області ЗСУ звільнили три населених пункти

У п'ятницю, 22 квітня, українські військові пішли в контрнаступ у Харківській області. ЗСУ звільнили від російських окупантів три населених пункти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога", - зазначив керівник області.
Протягом дня тривали бої, але українські військові змогли вибити російських загарбників та закріпитися на позиціях. Таким чином вдалося звільнити села Безруки, Слатіне і Прудянка Дергачівського району.
Крім того, Синєгубов повідомив, що за минулу добу окупанти 56 разів обстріляли Харків. В результаті дві людини загинули, 19 поранені.
Складна ситуація залишається на ізюмському напрямку, проте українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі.
Нагадаємо, окупанти за минулу добу 12 разів обстріляли Луганську область. У Попасній загинули дві людини.
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