В Харьковской области ВСУ обнаружили братскую могилу российских оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ЗСУ.

"Миф о том, что русские своих не бросают, окончательно разрушен. При зачистке н. п. Ольховка, что под Харьковом, бойцами 92 омбр обнаружено братскую могилу оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские бойцы 30 марта уничтожили под Харьковом две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводную батальонную тактическую группу 59-го танкового полка ВС России. Были захвачены их штабы и документация, более 60 оккупантов сдались в плен.