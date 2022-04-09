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В Харьковской области ВСУ обнаружили братскую могилу российских оккупантов

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Харьковская область, Суббота 09 апреля 2022 12:34
В Харьковской области ВСУ обнаружили братскую могилу российских оккупантов Фото: под Харьковом нашли братскую могилу оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные нашли массовое захоронение российских оккупантов. Братскую могилу обнаружила в селе Ольховка Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ЗСУ.

"Миф о том, что русские своих не бросают, окончательно разрушен. При зачистке н. п. Ольховка, что под Харьковом, бойцами 92 омбр обнаружено братскую могилу оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские бойцы 30 марта уничтожили под Харьковом две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводную батальонную тактическую группу 59-го танкового полка ВС России. Были захвачены их штабы и документация, более 60 оккупантов сдались в плен.

Напомним, украинские военные уничтожили очередной новейший российский ударный беспилотник "Орион".

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