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У Харківській області ЗСУ виявили братську могилу російських окупантів

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Харківська область, Субота 09 квітня 2022 12:34
У Харківській області ЗСУ виявили братську могилу російських окупантів Фото: під Харковом знайшли братську могилу окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові знайшли масове поховання російських окупантів. Братську могилу виявила у селі Вільхівка Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Міф про те, що руські своїх не покидають, остаточно зруйновано. При зачистці н.п. Вільхівка, що під Харковом, бійцями 92 омбр виявлено братську могилу окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські бійці 30 березня знищили під Харковом дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведену батальйонну тактичну групу 59-го танкового полку ЗС Росії. Були захоплені їхні штаби та документація, понад 60 окупантів здалися у полон.

Нагадаємо, українські військові знищили черговий новітній російський ударний безпілотник "Оріон".

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