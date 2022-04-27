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В Харьковской области военные ВСУ взяли в плен пятерых оккупантов

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Харьковская область , Среда 27 апреля 2022 22:21
В Харьковской области военные ВСУ взяли в плен пятерых оккупантов В Харьковской области взяли в плен 5 оккупантов (t.me/synegubov)
Автор: Татьяна Самарук

Бойцы Вооруженных Сил Украины в Харьковской области взяли в плен пятерых оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковского ОВА Олега Синегубова.

Сообщается, что задержанные оккупанты дезориентированы и деморализованы. Также сейчас они дают показания о преступлениях своего командования.

Синєгубов рассказал, что оккупанты жалуются на истощение через крупные потери, длительное участие в боевых действиях, плохое обеспечение и безразличное отношение командиров к их жизни.

"У русских есть выбор: либо сдаться в плен, либо выехать "200-тем маршрутом". Потому что победа только за нами! Слава Вооруженным Силам Украины!",- говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова. В результате есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что в Харькове полицейский вынес двух пенсионеров из горящего дома.

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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