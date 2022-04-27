У Харківській області військові ЗСУ взяли у полон п’ятьох окупантів
Бійці Збройних Сил України у Харківській області взяли у полон п’ятьох окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Повідомляється, що затримані окупанти дезорієнтовані та деморалізовані. Також наразі вони дають свідчення про злочини свого командування.
Синєгубов розповів, що окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя.
"У росіян є вибір: або здатися в полон, або виїхати "200-тим маршрутом". Бо перемога лише за нами! Слава Збройним Силам України!", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова. Внаслідок цього є загиблі та поранені.
Також ми писали, що у Харкові поліцейський виніс двох пенсіонерів із палаючого будинку.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!