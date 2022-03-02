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В Харьковской области за сутки погибло более 20 человек, 112 - пострадали

Автор: Наталья Юрченко

Действия российских оккупантов привели к смерти более 20 человек в Харьковской области. Еще 112 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"За сутки пострадали 112 человек, погибли - 21. Данные будут обновляться", - написал он.

Синегубов добавил, что за прошедшие сутки враг постоянно атаковал Харьков и область. Ночью состоялась бомбардировка самолетами СУ-25-позиций Чугуева (Башкировка и аэродром), Харькова (ТЭЦ 5, танкового училища на Полтавском шляхе и общежития на Клочковской). Последствия ликвидируются. Кроме того, происходит детонация снарядов.

Территориальная оборона ВСУ и полиция вступают в бои с диверсионными группами. Одна из них при попытке выйти из города атаковала военный госпиталь. Все ДРГ ликвидированы. Также уничтожен вражеский самолет, пилот которого после катапультирования застрелился.

"Во второй половине суток северо-восточные и северные сектора города были атакованы механизированными подразделениями врага. Все атаки отбиты, российский враг понес значительные потери, только техники более 40 единиц, позиции удержаны", - заявил председатель ОГА.

Напомним, вечером 1 марта захватчики во время авианалета на Харьков использовали стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

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