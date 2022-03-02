RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Харківській області за добу загинуло понад 20 осіб, 112 - постраждали

Автор: Наталія Юрченко

Дії російських окупантів призвели до смерті понад 20 осіб в Харківській області. Ще 112 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"За добу постраждали 112 осіб, загинули - 21. Дані будуть оновлюватися", - написав він.

Синєгубов додав, що минулої доби ворог постійно атакував Харків та область. Вночі відбулось бомбардування літаками СУ-25 - позицій Чугуєва (Башкіровка та аеродром), Харкова (ТЕЦ 5, танкового училища на Полтавському шляху та гуртожитку на Клочківській). Наслідки ліквідовуються. Крім того, відбувається детонація снарядів.

Територіальна оборона, ЗСУ та поліція вступають в бої з диверсійними групами. Одна з них при намаганні вийти з міста атакувала військовий госпіталь. Всі ДРГ ліквідовано. Також знищено ворожий літак, пілот якого після катапультування застрелився.

"У другій половині доби північно-східні та північні сектори міста були атаковані механізованими підрозділами ворога. Усі атаки відбито, російський ворог зазнав значних втрат, тільки техніки понад 40 одиниць, позиції утримано", - заявив голова ОДА.

Нагадаємо, увечері 1 березня загарбники під час авіанальоту на Харків використали стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України