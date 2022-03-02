В Харківській області за добу загинуло понад 20 осіб, 112 - постраждали

"За добу постраждали 112 осіб, загинули - 21. Дані будуть оновлюватися", - написав він.

Синєгубов додав, що минулої доби ворог постійно атакував Харків та область. Вночі відбулось бомбардування літаками СУ-25 - позицій Чугуєва (Башкіровка та аеродром), Харкова (ТЕЦ 5, танкового училища на Полтавському шляху та гуртожитку на Клочківській). Наслідки ліквідовуються. Крім того, відбувається детонація снарядів.

Територіальна оборона, ЗСУ та поліція вступають в бої з диверсійними групами. Одна з них при намаганні вийти з міста атакувала військовий госпіталь. Всі ДРГ ліквідовано. Також знищено ворожий літак, пілот якого після катапультування застрелився.

"У другій половині доби північно-східні та північні сектори міста були атаковані механізованими підрозділами ворога. Усі атаки відбито, російський ворог зазнав значних втрат, тільки техніки понад 40 одиниць, позиції утримано", - заявив голова ОДА.