В Харківській області за добу загинуло понад 20 осіб, 112 - постраждали

Дії російських окупантів призвели до смерті понад 20 осіб в Харківській області. Ще 112 людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Харківської ОДА Олега Синєгубова.
"За добу постраждали 112 осіб, загинули - 21. Дані будуть оновлюватися", - написав він.
Синєгубов додав, що минулої доби ворог постійно атакував Харків та область. Вночі відбулось бомбардування літаками СУ-25 - позицій Чугуєва (Башкіровка та аеродром), Харкова (ТЕЦ 5, танкового училища на Полтавському шляху та гуртожитку на Клочківській). Наслідки ліквідовуються. Крім того, відбувається детонація снарядів.
Територіальна оборона, ЗСУ та поліція вступають в бої з диверсійними групами. Одна з них при намаганні вийти з міста атакувала військовий госпіталь. Всі ДРГ ліквідовано. Також знищено ворожий літак, пілот якого після катапультування застрелився.
"У другій половині доби північно-східні та північні сектори міста були атаковані механізованими підрозділами ворога. Усі атаки відбито, російський ворог зазнав значних втрат, тільки техніки понад 40 одиниць, позиції утримано", - заявив голова ОДА.
Нагадаємо, увечері 1 березня загарбники під час авіанальоту на Харків використали стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
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