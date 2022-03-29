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В Харьковской области за сутки оккупанты совершили 280 обстрелов из "Градов", - глава ОВА

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Харьковская область, Вторник 29 марта 2022 12:18
В Харьковской области за сутки оккупанты совершили 280 обстрелов из "Градов", - глава ОВА Фото: в Харьковской области зафиксировано 280 обстрелов из "Градов" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области за минувшие сутки было зафиксировано 280 обстрелов из "Градов" со стороны российских оккупантов. Также армия РФ выпустила две крылатые ракеты по городу Люботын.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За минувшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области: Салтовка, "Новые Дома", поселок Жуковского, Пятихатки, Алексеевка, "Горизонт", Кулиничи, Чугуев, Дергачи. Также зафиксировано около 280 обстрелов противником из РСЗО типа "Град"", - говорится в сообщении.

От обстрелов крылатыми ракетами в Люботыне погиб человек, есть пострадавшие.

ВСУ оттесняют врага с Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений. Критической точкой остается Изюм, там ведутся ожесточенные бои. Также украинские защитники уничтожили большое количество российской техники, в том числе российский самолет и беспилотник.

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли здание Николаевской ОВА. Пока известно о 9 пострадавших.

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