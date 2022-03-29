В Харківській області за добу окупанти здійснили 280 обстрілів з "Градів", - голова ОВА

У Харківській області за минулу добу було зафіксовано 280 обстрілів з "Градів" з боку російських окупантів. Також армія РФ випустила дві крилаті ракети по місту Люботин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"За минулу добу російські окупаційні війська 46 разів обстрілювали райони Харкова та області: Салтівка, "Нові Будинки", селище Жуковського, П’ятихатки, Олексіївка, "Горизонт", Кулиничі, Чугуїв, Дергачі. Також зафіксовано близько 280 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град"", - йдеться у повідомленні.

Від обстрілів крилатими ракетами у Люботині загинула людина, є постраждалі.

ЗСУ відтісняють ворога із Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків. Критичною точкою залишається Ізюм, там ведуться запеклі бої. Також українські захисники знищили велику кількість російської техніки, у тому числі російський літак та безпілотник.