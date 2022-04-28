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В Харьковской области из-за обстрелов оккупантов за сутки повреждено 45 жилых домов

Обстрел Харьковской области (t_me_nexta_live)
Автор: Татьяна Самарук

В результате обстрела оккупантами населенных пунктов в Харьковской области повреждено около 45 жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Так, 28 апреля около 06:00 российские военные совершили артиллерийский обстрел пгт Золочев Богодуховского района. В результате обстрела повреждены 15 жилых домов.

Также около 10:00 военные России обстреляли пгт Покотиловка Харьковского района. В результате погибли двое мужчин. Также еще семь мирных жителей получили ранения. Кроме того, повреждены около 30 жилых домов и школа.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что в результате обстрела Харькова и области один человек погиб и 6 получили ранения.

Также мы писали, что в Харьковской области военные ВСУ взяли в плен пятерых оккупантов.

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