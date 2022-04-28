У Харківській області через обстріли окупантів за добу пошкоджено 45 житлових будинків

Внаслідок обстрілу окупантами населених пунктів у Харківській області пошкоджено близько 45 житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Також близько 10:00 військові Росії обстріляли смт Покотилівка Харківського району. Внаслідок цього загинуло двоє чоловіків. Також ще сім мирних мешканців отримали поранення. Окрім того, пошкоджено близько 30 житлових будинків та школу.

Так, 28 квітня близько 06:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено 15 житлових будинків.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Харкова та області одна людина загинула та 6 отримали поранення.

Також ми писали, що у Харківській області військові ЗСУ взяли у полон п’ятьох окупантів.

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